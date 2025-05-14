В Подмосковье с начала 2025 года бесплатные земельные участки получили 532 многодетные семьи

В Подмосковье с начала текущего года бесплатными земельными участками были обеспечены 532 многодетные семьи. Об оказании меры поддержки рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Мера поддержки начала действовать в 2011 году. За все время реализации программы землю получили свыше 38 тыс. семей, в которых воспитываются трое и более детей.

Наибольшее число участков предоставили в Орехово-Зуево, Серпухове и Подольске. В этих округах землю получили 1789, 1658 и 1519 многодетных семей соответственно.

«Для предоставления земельных участков семьям с тремя и более детьми муниципальными образованиями сформировано 3570 участков, еще 2789 — на стадии формирования», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об ипотеке, которая действует в области, и строительстве нового жилья.