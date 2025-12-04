В Подмосковье с начала 2025 года капитально отремонтировали 2 тыс. МКД. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В целом программа капремонта многоквартирных домов в регионе включает в себя более 3 тыс. объектов. В результате проведения работ жилищные условия улучшатся для более чем 250 тыс. семей.

В рамках программы в регионе заменили 169 лифтов, отремонтировали около 1,1 тыс. крыш, обновили 469 фасадов, модернизировали более 3,3 тыс. сетей водоснабжения, отопления и электроснабжения.

Лидерами по выполнению работ стали Волоколамск, Зарайск, ЗАТО Восход и Лотошино. В этих округах годовой план выполнен полностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе отремонтируют более 1,8 тыс. подъездов.