В Подмосковье с начала 2025 года мальчиков родилось больше, чем девочек
Более 16 тыс. детей родились в Московской области с начала 2025 года
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В Подмосковье с начала текущего года родились свыше 16 тыс. детей. При этом число мальчиков почти на 10% превысило число девочек, отметили в Министерстве социального развития Московской области.
Самыми популярными именами для детей в этом году стали Михаил, Матвей, Максим, Александр, Артем, София, Мария, Анна, Ева, Варвара и Виктория.
Зарегистрировать новорожденного можно сразу в родильном доме или перинатальном центре. Сотрудники ЗАГС работают в 31 медучреждении. Также можно оформить выплату при рождении ребенка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям региона, как получить подарочный набор при рождении ребенка.