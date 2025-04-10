В Подмосковье с начала 2025 года мальчиков родилось больше, чем девочек

В Подмосковье с начала текущего года родились свыше 16 тыс. детей. При этом число мальчиков почти на 10% превысило число девочек, отметили в Министерстве социального развития Московской области.

Самыми популярными именами для детей в этом году стали Михаил, Матвей, Максим, Александр, Артем, София, Мария, Анна, Ева, Варвара и Виктория.

Зарегистрировать новорожденного можно сразу в родильном доме или перинатальном центре. Сотрудники ЗАГС работают в 31 медучреждении. Также можно оформить выплату при рождении ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям региона, как получить подарочный набор при рождении ребенка.