В Подмосковье с начала 2025 года отремонтировали 165 детских горок

В Подмосковье с начала 2025 года было отремонтировано 165 горок детских игровых комплексов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего объектов привели в порядок в Красногорске, Коломне и Одинцово — 28, 14 и 13 соответственно.

Кроме того, в округах региона устранили свыше 700 дефектов по покраске элементов детских площадок. Лидерами по объему проведенных работ стали Пушкино, Ступино и Красногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по уборке территорий региона после зимы.