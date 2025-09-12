В Подмосковье с начала 2025 года отремонтировали свыше 680 подъездов

В Подмосковье с начала 2025 года провели ремонтные работы в более чем 680 подъездах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Подъезды отремонтировали в рамках региональной программы. Она позволяет учитывать интересы жителей: они могут сами создавать индивидуальные решения для каждого дома.

Программа на 100% была выполнена в шести округах. Это Орехово-Зуево, Талдом, Можайск, Павловский Посад, Домодедово и Восход. В них отремонтировали 132, 46, 28, 16, 11 и один подъезд соответственно.

Всего в этом году в регионе планируется отремонтировать более 1,8 тыс. подъездов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с работой областного центра управления жилищно-коммунальным комплексом.