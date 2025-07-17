В Подмосковье с начала 2025 года почетными донорами стали более 300 человек

В Подмосковье с начала текущего года почетными донорами стали 307 человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Получить почетное звание могут жители, которые регулярно сдают кровь и ее компоненты. Общее число почетных доноров в Подмосковье составляет порядка 28 тыс. человек. В области им доступны различные меры соцподдержки и выплаты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие медучреждения будут открыты в области в ближайшее время.