В Подмосковье с начала 2025 года почетными донорами стали более 300 человек
Более 300 жителей Подмосковья стали почетными донорами с начала года
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с начала текущего года почетными донорами стали 307 человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Получить почетное звание могут жители, которые регулярно сдают кровь и ее компоненты. Общее число почетных доноров в Подмосковье составляет порядка 28 тыс. человек. В области им доступны различные меры соцподдержки и выплаты.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие медучреждения будут открыты в области в ближайшее время.