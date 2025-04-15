В Подмосковье с начала 2025 года появилось около 9 тыс. новых субъектов МСП

В Подмосковье с начала 2025 года появилось около 9 тыс. новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По последним данным, общее число таких предпринимателей в регионе составило уже более 466,5 тыс. При этом в марте было зарегистрировано 2,9 тыс. субъектов МСП.

Большинство субъектов МСП в регионе — это индивидуальные предприниматели. На них приходится свыше 70% от общего числа субъектов МСП. Их количество составляет порядка 330 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области начала действовать новая мера поддержки для предпринимателей, которые производят товары для детей.