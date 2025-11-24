В Подмосковье с начала 2025 года установили более 122 тыс. приборов учета электроэнергии
Фото: [Мособлэнерго]
В Подмосковье с начала 2025 года установили более 122 тыс. приборов учета электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.
«Интеллектуальные приборы учета в автоматическом режиме передают данные о потреблении электроэнергии в режиме реального времени, что исключает для потребителей необходимость самостоятельного снятия и передачи показаний», - рассказал глава министерства Сергей Воропанов.
Работы провели специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». Наибольший объем — в Серпухове, где за указанный период было установлено более 2 тыс. приборов.
Сотрудники компаний могут бесплатно заменить счетчики, если истек срок межповерочного интервала или срок эксплуатации прибора, а также если устройство вышло из строя или было утеряно.
