В Подмосковье с начала 2025 года установили более 122 тыс. приборов учета электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

«Интеллектуальные приборы учета в автоматическом режиме передают данные о потреблении электроэнергии в режиме реального времени, что исключает для потребителей необходимость самостоятельного снятия и передачи показаний», - рассказал глава министерства Сергей Воропанов.

Работы провели специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». Наибольший объем — в Серпухове, где за указанный период было установлено более 2 тыс. приборов.

Сотрудники компаний могут бесплатно заменить счетчики, если истек срок межповерочного интервала или срок эксплуатации прибора, а также если устройство вышло из строя или было утеряно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в каком состоянии находится электросетевой комплекс региона.