В Подмосковье с начала 2025 года устроили в семьи более 600 детей-сирот

В Подмосковье с начала текущего года в семьи были устроены более 600 детей-сирот. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В общей сложности в области проживают около 22 тыс. сирот. Большинство из них — 99% — воспитываются в семьях.

В Подмосковье развивают институт «гостевого» родительства. Такие семьи берут заботу о ребенке на время, пока специалисты помогают родным семьям детей выйти из сложной ситуации.

Жители, готовящиеся к роли приемных родителей, могут пройти специальное обучение — в регионе работает 50 школ приемных родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал жителям региона о записи детей в первый класс.