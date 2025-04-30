В Подмосковье с начала 2025 года ввели в работу семь новых флюорографов

В медучреждениях Подмосковья с начала текущего года ввели в работу семь новых флюорографов. Об оснащении больниц новым оборудованием рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

К примеру, новая техника заработала в поликлинике № 3 Щелковской больницы. Ее закупили в рамках нацпроекта. На эти цели было направлено около 15 млн руб.

Как напомнили врачи, исследования легких, которые проводятся на современных цифровых флюорографах, позволяют на ранних стадиях выявлять патологические изменения в легких.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке новых рентген-аппаратов для медучреждений региона.