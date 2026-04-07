В Подмосковье с начала 2026 года донорскую кровь и ее компоненты сдали почти 30 тыс. человек
В Подмосковье с начала 2026 года донорскую кровь и ее компоненты сдали почти 30 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В регионе сдать кровь можно в филиалах Московского областного центра крови, отделениях переливания крови в медицинских учреждениях, а также в рамках выездных акций.
Центр крови принимает доноров каждый день с 8.00 до 14.00. Предварительно записываться на сдачу цельной крови не нужно.
