В Подмосковье с начала 2026 года в Систему-112 поступило более 2,5 млн обращений. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Более 2,3 млн обращений поступили посредством телефонных звонков. Этот показатель на 9,5% превысил результат за прошлый год.

Свыше 3,1 тыс. обращений были зафиксированы через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Это на 82% больше, чем в 2025 году.

Увеличилось и число справочных обращений. Их было зафиксировано более 308 тыс., что на 9% больше, чем годом ранее.

