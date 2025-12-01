В Подмосковье с начала года капитально отремонтировали 23 филиала учреждений соцзащиты

В Подмосковье с начала текущего года капремонт был проведен в 23 филиалах 11 учреждений социального обслуживания. Об этом рассказали в Московской областной думе.

«В 2025 году капремонт проведен в 11 учреждениях социальной защиты Подмосковья – приведены в порядок 23 их филиала. На эти цели из бюджета региона выделено около 600 млн руб.», — сказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

Брынцалов осмотрел отремонтированное здание филиала реабилитационного центра «Балашихинский» в Реутове. В нем помогают детям с ограниченными возможностями здоровья, а также проводят мероприятия в рамках проекта «Активное долголетие».

В учреждении обустроили бассейн, помещения для занятий музыкой и ЛФК, кабинеты специалистов. На ремонт из бюджета региона направили более 168 млн руб. Еще около 10 млн руб. было выделено на благоустройство прилегающей территории.

