В Подмосковье с начала года капитально отремонтировали более 300 лифтов в МКД

В Подмосковье с начала текущего года капитально отремонтировали 329 лифтов в многоквартирных домах. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольший объем работ провели в Королеве и Подольске. В этих округах отремонтировали 35 и 22 лифта соответственно. В Сергиевом Посаде привели в порядок 18 лифтов, в Раменском — 16.

Было принято решение о внесении в план работ по замене еще 56 лифтов. Ремонт проведут в Домодедово, Жуковском, Лобне, Пушкино, Реутове, Серпухове, Ступино и Фрязино.

С учетом включения в план новых объектов, до конца года в регионе отремонтируют 77 лифтов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как в Видном ведутся работы по подготовке к отопительному периоду.