В Подмосковье с начала года квалификацию подтвердили 45 руководителей управляющих организаций

В Подмосковье с начала 2025 года квалификацию подтвердили 45 руководителей управляющих организаций, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Квалификационный аттестат необходим руководителю УК для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Без него организация не сможет получить лицензию.

В целом в первом квартале текущего года квалификацию должны будут подтвердить 279 руководителей управляющих организаций, так как истекает срок действия их аттестатов, которые были выданы в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Подмосковье планируется перевести в онлайн-формат собрания собственников половины жилого фонда.