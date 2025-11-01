В Подмосковье с начала года маммографию по самозаписи прошли более 14 тыс. женщин

В Подмосковье с начала года маммографию по самозаписи прошли более 14 тыс. жительниц. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В результате обследований патологии выявили у 1,6 тыс. пациенток. При этом у 80 женщин были диагностированы злокачественные опухоли.

Записаться на диагностику без направления врача могут женщины в возрасте от 40 лет, которые не проходили это обследование более двух лет.

В министерстве напомнили, что рак груди занимает первое место в структуре онкозаболеваний у женщин, поэтому очень важно вовремя выявить заболевание и начать лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что программа диспансеризации имеет большое значение для жителей.