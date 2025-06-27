В Подмосковье с начала года на 700 участках выявили случаи нецелевого использования земли

В Подмосковье с января текущего года на 700 земельных участках были зафиксированы случаи нецелевого использования земли. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В числе наиболее частых нарушений — ведение коммерческой деятельности или предоставление платных услуг на участках, которые предназначаются под возведение частных жилых домов или ведение личного подсобного хозяйства.

К примеру, в Одинцово на земельном участке, на котором должен был быть построен комплекс бытового обслуживания, открыли автосервис.

«Участок важно использовать в соответствии с земельным законодательством», — отметил руководитель министерства Тихон Фирсов.

В целом из 2,6 тыс. участков с нарушениями в порядок привели уже 983 объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по устранению киосков, которые работают с нарушениями.