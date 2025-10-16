В Подмосковье с начала года на употребление наркотиков проверили более 60 тыс. подростков

В Подмосковье с января текущего года профилактические медосмотры на употребление наркотических веществ прошли свыше 60 тыс. несовершеннолетних. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Осмотры проводятся специалистами областного наркодиспансера в школах, колледжах и вузах региона. Тестирования проводят на условиях добровольности и конфиденциальности, при строгом соблюдении врачебной тайны.

Как отметили в диспансере, благодаря проведению таких тестирований можно оценить картину употребления наркотиков молодежью и выстроить профилактическую работу.

