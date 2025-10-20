В Подмосковье с начала года начали работать 78 новых рентген-аппаратов

В Подмосковье с начала года ввели в работу 78 новых цифровых рентген-аппаратов. О ходе оснащения учреждений региона новой техникой рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

На закупку аппаратов в регионе направили примерно 1,8 млрд руб., в том числе свыше 22,3 млн руб. на новое оборудование для Красногорской больницы. Аппарат заработал сегодня в стационаре учреждения.

Чтобы пройти обследование на рентген-аппарате, нужно получить направление лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность закупки нового медицинского оборудования для больниц региона.