В Подмосковье с начала года оформили 17 тыс. градостроительных планов земельных участков

В Подмосковье с начала года было оформлено 17 тыс. градостроительных планов земельных участков. Об этом рассказали в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Этот показатель на 20% превысил результат за первый квартал прошлого года, когда в области оформили 13,3 тыс. градостроительных планов.

Больше всего документов в этом году выдали в Раменском, Истре, Дмитрове, Одинцово и Можайске.

Большинство документов за первые три месяца текущего года были оформлены под жилые объекты — почти 60%. Таких планов было выдано около 10 тыс.

Порядка 40% документов были выданы под нежилые объекты. К примеру, 800 планов оформили под складские помещения, более 400 — под производственные, около 300 — под торговые.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения крупного образовательного комплекса в Котельниках.