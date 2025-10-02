В Подмосковье с начала года открыли более 850 предприятий общественного питания

В Подмосковье за три квартала текущего года открыли более 850 новых ресторанов и кафе. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Больше всего ресторанов и кафе за указанный период открыли в Балашихе, Красногорске и Мытищах — 89, 60 и 59 предприятий соответственно.

В целом в точках было создано свыше 27 тыс. посадочных мест и около 4 тыс. рабочих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в области с января демонтировали свыше 600 недостроев и несанкционированных построек.