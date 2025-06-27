В Подмосковье с начала года отремонтировали более 18 тыс. скамеек

В Подмосковье с начала текущего года провели ремонт более 18 тыс. скамеек. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего объектов за указанный период привели в порядок в Луховицах, Серпухове и Пушкино — 1,3 тыс., 1 тыс. и 884 скамейки соответственно.

Основные виды дефектов скамеек — это трещины, сколы, расшатанные соединения, отслоение краски, коррозия металла, граффити и надписи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что число жителей области, которые приняли участие в федеральном голосовании за объекты благоустройства, превысило 777 тыс. человек.