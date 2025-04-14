В Подмосковье с начала года отремонтировали более 9 тыс. малых архитектурных форм

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье с начала текущего года провели ремонт более 9,6 тыс. малых архитектурных форм. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской обрасти.

Наибольший объем работ провели в Пушкино, Красногорске и Дмитрове. В этих округах за указанный период привели в порядок 842, 634 и 524 малые архитектурные формы.

В рамках ремонта восстанавливают ограждения на придомовых территориях, приводят в порядок игровые элементы детских площадок, ремонтируют и красят скамейки.

Недочеты устраняются по итогам регулярного мониторинга состояния объектов, а также по обращениям жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ в рамках подготовки региона к летнему периоду.