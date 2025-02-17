В Подмосковье с начала года передали инвесторам восемь имущественных комплексов для восстановления

В Подмосковье с начала года передали инвесторам восемь имущественных комплексов областной собственности в неудовлетворительном состоянии для восстановления. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Объекты недвижимости реализовали в порядке приватизации на торгах. Это свыше 40 объектов, расположенных в семи округах. За счет их реализации в бюджет поступило около 296 млн руб.

Так, один из комплексов расположен в Балашихе. Это объект культурного наследия «Дом управляющего фабрикой, конец XIX в.». После реставрации его планируют использовать в туристических целях. Для развития туризма используют и 12 объектов бывшего лагеря в селе Карпово в Воскресенске. В Можайске нежилое здание и участок земли под ним превратят в социально полезный объект.

До конца месяца в регионе проведут торги еще по четырем лотам в Клину, Кашире и Павловском Посаде.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как ведутся работы по реконструкции усадьбы Татищева в Солнечногорском округе.