В Подмосковье с начала года по президентской программе подключили к газу 2 тыс. домов
В Подмосковье с начала 2026 года по президентской программе социальной газификации подключили к газу 2 тыс. домов. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Юбилейным, 2000-м, стал дом жительницы деревни Очево в Дмитрове Ирины Бунтиной.
Работы по подключению проводят специалисты «Мособлгаза». До конца года планируется обеспечить газом еще 50 тыс. жителей Подмосковья, отметил глава министерства Сергей Воропанов.
«Каждый новый дом, подключенный к газу по президентской программе социальной газификации, — это не просто цифра в отчете. Это тепло и экономия семейного бюджета, и главное — уверенность в завтрашнем дне», — сказал министр.
