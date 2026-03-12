В Подмосковье с начала года по программе губернатора подключили к газу еще четыре населенных пункта

В Подмосковье с начала 2026 года по программе губернатора подключили к газу еще четыре населенных пункта. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, специалисты «Мособлгаза» провели работы в деревнях Таболово Волоколамска, Сельвачево Раменского, Истоминка Зарайска и Власово Орехово-Зуево.

В этом году в области планируется подвести газ еще к 70 населенным пунктам.

За все время реализации программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» в регионе газифицировали более 900 поселков, деревень и СНТ, обеспечив газов свыше 300 тыс. жителей.

