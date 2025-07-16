В Подмосковье с начала года появилось 244 новых субъекта МСП в сфере туризма

В Подмосковье за период с января по июнь текущего года было создано 244 новых субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) в туристической сфере. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В целом по стране за полгода появилось свыше 5 тыс. таких субъектов МСП, а их общее число составляет около 76,5 тыс. За три года их количество выросло на 12%.

Почти половина таких субъектов имеет наемных работников. Их совокупное число составляет 234 тыс. человек. Еще 62 тыс. являются самозанятыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область вошла в топ-3 лидеров рейтинга состояния инвестклимата по стране.