В Подмосковье с начала года поступило более 2,2 тыс. онлайн-заявлений на заключение договора соцуслуг

В области в онлайн-формате с января текущего года было подано более 2,2 тыс. заявлений на заключение договоров на оказание соцуслуг, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать онлайн-заявление можно на сайте госуслуг области. Получателями услуги могут стать подмосковные жители, имеющие социальный сертификат.

Если жителю нужно изменить исполнителя услуг, следует сначала расторгнуть прошлый договор. Только после этого нужно оформить новое заявление.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ и цифровизации в госуправлении.