В Подмосковье с начала года пресекли работу 17 незаконных автосервисов

В Подмосковье по итогам работы муниципального земельного контроля с начала 2026 года пресекли работу 17 незаконных автосервисов, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, шиномонтажные мастерские были расположены на землях, которые предназначены для использования в других целях. Собственники должны были либо привести в соответствие вид разрешенного использования, либо прекратить работу.

За девять месяцев в регионе выявили 443 случая нарушений правил землепользования. Из них выявили и закрыли 69 автосервисов, в том числе 10 — в 2026 году.

«Часть владельцев предпочитает урегулировать ситуацию законным путем и перейти на правильное оформление своего бизнеса. Так, за два месяца текущего года число автомастерских, владельцы которых привели вид разрешенного использования в соответствие, увеличилось еще на семь единиц, доведя общее количество легализированных шиномонтажей до 59», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых правилах размещения НТО на частных землях.