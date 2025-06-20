В Подмосковье с начала года приобрели более 208 тонн хлеба и хлебобулочных изделий

С начала 2025 года жители Подмосковья приобрели более 205,6 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки и 2,7 тыс. тонн ржаного и ржано-пшеничного хлеба. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что регион является одним из лидеров по производству хлеба в России и Центральном федеральном округе, в частности. По итогам четырех месяцев здесь изготовили 205,5 тыс. тонн, что на 4,4% выше показателей прошлого года.

Среди ведущих региональных производителей этой продукции — ООО «Коломенское поле», АО «Ореховохлеб», ООО «Жуковский хлеб» и ООО «Рузский хлебозавод».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.