В Подмосковье с начала года профосмотры в образовательных учреждениях прошли около 680 тыс. детей

В Подмосковье с начала года профилактические медосмотры в образовательных учреждениях прошли порядка 680 тыс. детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как отметили в ведомстве, в прошлом году за аналогичный период медосмотры в школах и детсадах прошли на 97,5 тыс. детей меньше.

В случае выявления у ребенка какой-либо патологии его направляют в поликлинику, чтобы он мог пройти углубленный просмотр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность программы диспансеризации и прохождения профилактических медосмотров.