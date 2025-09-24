В Подмосковье с начала года профосмотры в образовательных учреждениях прошли около 680 тыс. детей
Около 680 тыс. детей прошли медосмотры в школах и детсадах Подмосковья с января
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с начала года профилактические медосмотры в образовательных учреждениях прошли порядка 680 тыс. детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Как отметили в ведомстве, в прошлом году за аналогичный период медосмотры в школах и детсадах прошли на 97,5 тыс. детей меньше.
В случае выявления у ребенка какой-либо патологии его направляют в поликлинику, чтобы он мог пройти углубленный просмотр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность программы диспансеризации и прохождения профилактических медосмотров.