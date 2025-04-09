В Подмосковье с начала года прокатом средств реабилитации воспользовались около 500 человек
Порядка 500 жителей Подмосковья взяли в прокат средства реабилитации в 2025 году
Фото: [Министерство социального развития МО]
В Подмосковье с начала текущего года порядка 500 человек взяли в прокат технические средства реабилитации. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Самые востребованные изделия — трости, ходунки, костыли, коляски, а также специальное оборудование для занятий адаптивным спортом.
Пункты проката открыты в 30 социальных центрах Подмосковья. В них доступно более 1 тыс. изделий. Ежегодно их арендуют более 5 тыс. жителей региона. Выбрать средство реабилитации можно в приложении «Соцуслуги».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируется капитально отремонтировать учреждения соцобслуживания и реабилитации.