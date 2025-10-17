В Подмосковье с начала года провели более 11 тыс. техприсоединений к электросетям «Мособлэнерго». Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

За три квартала этого года специалисты компании «Мособлэнерго» выполнили техприсоединения на 314 МВт. В среднем каждый день к сетям подключались 60 новых объектов.

С января в компании приняли и обработали более 9,8 тыс. заявок на подключение к сетям на 426 МВт.

