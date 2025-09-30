В Подмосковье с начала года провели более 40 тыс. исследований свинины
В Подмосковье по итогам проверок сняли с продажи почти 800 кг свинины
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В Подмосковье по итогам исследований, проведенных с января по август, с продажи сняли около 795 кг свинины. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В целом за указанный период подмосковные специалисты провели более 40 тыс. исследований 22 тыс. проб свинины. Мясо оценивали по химическому составу и наличию паразитов, проводили пробу варки.
Жителям региона рекомендовали не покупать мясо в несанкционированных местах. Отдавать предпочтение следует легальным торговым точкам, где вся продукция проходит ветеринарно-санитарный контроль.
