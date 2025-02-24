В Подмосковье с начала года провели почти 200 тыс. телемедицинских консультаций
Минздрав: почти 200 тыс. телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье провели почти 190 тыс. телемедицинских консультаций, они доступны для взрослых, беременных и детей в качестве повторной консультации врача. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Основным преимуществом телемедицины является отсутствие необходимости посещения поликлиники, что позволяет значительно сэкономить время, так как получить консультацию можно в любом удобном для пациента месте», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в ходе онлайн-приема врачи дают рекомендации, контролируют динамику и ход лечения, расшифровывают результаты анализов и не только. Записаться на него можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.