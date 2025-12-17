В Подмосковье с начала года провели санитарную обработку на 10,7 тыс. объектов АПК
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В Подмосковье с начала 2025 года провели санитарную обработку на 10,7 тыс. агропромышленных объектов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В число продезинфицированных объектов вошли животноводческие комплексы, перерабатывающие предприятия, склады и транспортные средства.
В общей сложности площадь обработанных территорий составила более 959 млн кв. м.
Обработку проводят холодным и горячим туманом. После каждой процедуры выполняется контроль качества проведенных работ.
