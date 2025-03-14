В Подмосковье с начала года провели техобслуживание газового оборудования в 7 тыс. МКД

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье с начала 2025 года было проведено техобслуживание газового оборудования в 7 тыс. многоквартирных домов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы проводят специалисты компании «Мособлгаз». За указанный период они проверили состояние оборудования в 350 тыс. квартир региона.

Если в ходе проверки были выявлены нарушения, их устраняют на месте. При существенных угрозах специалисты могут приостановить подачу газа в квартиру, пока неисправность оборудования не будет устранена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе до конца года отремонтируют 4,4 тыс. домов.