В Подмосковье с начала года проверили более 20 тыс. автомобилей такси
Проверку свыше 20 тыс. машин такси провели в Подмосковье в 2025 году
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье с начала 2025 года проверили более 20 тыс. автомобилей такси. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«С начала года инспекторы проверили более 20 тыс. автомобилей такси, из них более 1,5 тыс. водителей осуществляли таксомоторные перевозки без разрешения», – рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.
Всего по итогам проверок было зафиксировано около 8 тыс. нарушений. В большинстве случаев они были связаны с внешним оформлением машин и отсутствием путевого листа с отметками о прохождении медосвидетельствования и техконтроля.
В целом за год в регионе количество нарушений такси сократилось на 12% по сравнению с 2024 годом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность соблюдения правил безопасности за рулем.