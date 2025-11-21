В Подмосковье с начала года психологическую помощь получили более 19 тыс. человек
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала года психологическую помощь получили порядка 19,6 тыс. человек. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что жители региона могут получить помощь психолога в рамках ОМС. В Подмосковье открыто 50 кабинетов медико-психологического консультирования.
«С начала 2025 года психологическую помощь получили 19,6 тыс. жителей Московской области, они посещали психологов свыше 35 тыс. раз», – сказал Брынцалов.
Он отметил, что особое внимание уделяется оказанию психологической помощи участникам СВО.
