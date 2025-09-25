В Подмосковье с начала года расчистили более 6 тыс. охранных зон ЛЭП

В Подмосковье с начала года энергетики расчистили более 6 тыс. охранных зон ЛЭП. О проведенных работах рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Расчистка проводится в рамках программы капремонта. Она необходима для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и надежность работы электросетей.

В этом году наибольший объем работ запланирован в Раменском и Одинцово.

Большую часть мероприятий провели весной и летом. Также в ходе работ утилизировали порубочные остатки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о состоянии электросетевого комплекса региона.