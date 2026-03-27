В Подмосковье с начала года реабилитацию прошли более 250 участников СВО

В Подмосковье с начала 2026 года реабилитацию прошли более 250 участников СВО. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«В Подмосковье мы создали одну из самых эффективных систем реабилитации для участников специальной военной операции. В наших центрах ребята проходят полный цикл восстановления. В этом году реабилитацию уже прошли свыше 250 бойцов», — отметил он.

Брынцалов напомнил, что ранее в регионе была создана возможность для участников СВО проходить реабилитацию вместе со своими близкими. С января ей воспользовались более 100 бойцов.

В целом в подмосковных центрах реабилитацию прошли свыше 2 тыс. участников СВО. В регионе несколько таких учреждений. Это «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-Центр» в Коломне и центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде. В конце прошлого года также заработал центр «Коломенский» в Озерах.

