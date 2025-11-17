В Подмосковье с начала года с должников взыскали алименты более чем на 3,4 млрд рублей
Судебные приставы Подмосковья за 10 месяцев взыскали более 3 млрд руб. алиментов
Фото: [ГУ ФССП по МО]
В Подмосковье судебные приставы с января по октябрь взыскали с должников алименты более чем на 3,4 млрд рублей. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
«Эта сумма на 635 млн рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года», - отметили в ведомстве.
На взыскание алиментов приходится почти 93% исполнительных производств.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках профессионального праздника наградил судебных приставов области.