В Подмосковье с начала года с помощью камер выявили более 410 нарушений правил перехода через ж/д

Камеры на ж/д Подмосковья зафиксировали более 410 нарушителей правил перехода
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье за период с января по октябрь 2025 года благодаря камерам видеонаблюдения было выявлено свыше 410 нарушений правил перехода через железную дорогу. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Всего в регионе возле ж/д станций и наземных переходов насчитывается 200 камер видеонаблюдения, оснащенных функцией распознавания лиц. Наибольшее число камер установлено в Богородском округе — свыше 10.
С января на железнодорожной инфраструктуре региона произошло порядка 170 случаев с летальным исходом, в том числе 65 — на пешеходных переходах.
