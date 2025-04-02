В Подмосковье с начала года собрали почти 35 тыс. тонн овощей защищенного грунта

В Подмосковье с начала 2025 года урожай овощей защищенного грунта составил более 34 тыс. тонн. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Больше всего собрали огурцов — почти 28 тыс. тонн. Урожай томатов составил более 11,4 тыс. тонн. На остальные культуры пришлось 679 тонн.

В 2024 году валовый сбор овощей защищенного грунта превысил 130 тыс. тонн.

Самые крупные в регионе производства тепличных овощей расположены в Кашире, Луховицах, Воскресенске, Электростали и Серпухове. Общая площадь зимних теплиц в области составляет более 228 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что реализация аграрных проектов имеет большое значение для экономики региона.