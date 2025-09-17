В Подмосковье с начала года соцгазифицировали 12 тыс. домовладений

Фото: [Мособлгаз]

В Подмосковье с начала года соцгазифицировали 12 тыс. домовладений. До конца года к газу подключат еще 10 тыс. домов, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проводят специалисты АО «Мособлгаз». За этот год они построят порядка 700 км новых газораспределительных сетей.

«Мы стремимся обеспечить доступ к «голубому топливу» для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», - отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

