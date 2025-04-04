В Подмосковье с начала года спасли более 40 новорожденных с экстремально низкой массой тела

Неонатологи Подмосковья с начала года спасли 41 новорожденного ребенка с экстремально низкой массой тела — менее 1 кг. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что за первый квартал текущего года подмосковные специалисты также оказали помощь 85 детям, родившимся с массой тела менее 1500 г.

В Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения. Она включает в себя семь учреждений третьего уровня: МОНИИАГ и шесть перинатальных центров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой поликлиники, которую построили в Котельниках. Ее откроют в июне.