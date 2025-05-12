В Подмосковье с начала года услугой по признанию садового дома жилым воспользовались более 1,8 тыс. человек
Более 1,8 тыс. жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых
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В Подмосковье с начала текущего года более 1,8 тыс. человек перевели свои дачные дома в статус жилых. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Речь идет о домах, которые расположены на территориях садовых товариществ и имеют вид разрешенного использования под ведение садоводства.
Подать заявление на изменение статуса постройки можно на сайте «Госуслуг» региона. Предварительно требуется провести обследование технического состояния объекта с целью подтверждения того, что дом соответствует установленным требованиям.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев озвучил предложение ввести понятие общей долевой собственности в индивидуальном жилом строительстве и СНТ.