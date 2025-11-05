В Подмосковье с начала года установили 130 быстрых зарядных станций для электромобилей

В Подмосковье с начала года было установлено 130 быстрых зарядных станций для электротранспорта. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В прошлом году в регионе завершилась реализация пилотного проекта «Электромобиль и водородный автомобиль». В его рамках с 2022 года в Подмосковье было оборудовано 277 быстрых ЭЗС. В текущем году программу субсидирования ведет Минпромторг РФ.

Всего в регионе установлено порядка 900 зарядных станций. Из них 452 являются быстрыми зарядными станциями, мощность которых составляет от 60 до 342 кВт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в электроэнергетике региона.