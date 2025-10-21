В Подмосковье с начала года установили более 79 тыс. «умных» электросчетчиков

Специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» с начала года установили более 79,1 тыс. счетчиков электроэнергии с дистанционной передачей данных. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В частности, компания «Россети Московский регион» установила почти 46 тыс. таких приборов, а «Мособлэнерго» — более 33,2 тыс.

«Умные» счетчики оснащены функцией уведомления о несанкционированном вмешательстве в их работу. Использование таких приборов позволяет минимизировать потери электроэнергии и повысить качество электроснабжения.

Если срок эксплуатации или поверки счетчика истек или если прибор перестал работать, сетевая компания или гарантирующий поставщик электроэнергии бесплатно проведет его замену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в электросетевом комплексе региона.