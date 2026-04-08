В Подмосковье с начала года в рамках выездных акций заготовили более 2,1 тонны донорской крови

Более 2,1 тонны крови заготовили в ходе выездных донорских акций в Подмосковье

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

В Подмосковье с начала 2026 года в рамках выездных акций заготовили более 2,1 тонны донорской крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Всего с начала года мобильные комплексы Московского областного центра крови совершили 70 выездов, в ходе которых заготовили более 2,1 тонны крови и ее компонентов», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

В регионе стать донором крови может любой совершеннолетний житель, у которого нет медицинских противопоказаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине Красногорска.

